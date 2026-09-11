Ligue des Champions : l’équipe type de la 1ère journée

Trois clubs français engagés (PSG, LOSC, Lens) et des affiches de prestige (Real-Inter, Liverpool-Atlético, Naples-Arsenal), le programme de la 1ère journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions était alléchant. Et le spectacle a été au rendez-vous avec des rencontres de qualité, des rebondissements et surtout des buts à foison. Au poste de gardien, nous retenons évidemment la prestation majuscule de Thibaut Courtois, nommé homme du match par la rédaction FM face à l’Inter, tant il a sauvé le Real Madrid d’une déroute à domicile. Il a multiplié les arrêts, une nouvelle preuve, s’il en fallait, de son impact majeur dans les victoires de la Casa Blanca.

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Devant lui, place à une charnière mélangeant jeunesse et expérience. La jeunesse d’un Jérémy Jacquet qui impressionne pour ses débuts à Liverpool, affichant une belle sérénité face à l’Atlético de Madrid. L’expérience d’un Marc Bartra qui a terrorisé le LOSC avec le Betis, en marquant un doublé de la tête. Pour les accompagner sur les ailes, nous choisissons un Alphonso Davies, buteur avec le Bayern Munich contre Bodo/Glimt, qui retrouve peu à peu son meilleur niveau, et un Marcos Llorente, qui a encore tourmenté Liverpool à Anfield en ouvrant la marque.

12 buts pour les 4 offensifs

Cette 1ère journée a permis aux attaquants de s’offrir un festin offensif, alors nous mettons en place un 4-4-2 très offensif. Où les deux milieux axiaux seraient Alexis Mac Allister et Martin Odegaard. Le premier, de plus en plus critiqué depuis la saison passée, a remis le bleu de chauffe et a retrouvé sa puissance de frappe, avec un but sublime pour offrir la victoire aux Reds. Le deuxième a lui aussi sauvé son équipe, en inscrivant le seul but face à Naples, d’une très jolie frappe enroulée. Le Norvégien réalise un excellent début de saison par ailleurs.

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Sur les côtés, comment ne pas installer le virevoltant Michael Olise, auteur d’un doublé face à Bodo/Glimt. Aussi expressif sur le terrain que taiseux face aux micros, le Français a idéalement lancé sa campagne de Ligue des Champions avec un titre d’homme du match. Sur le côté gauche, nous mettons Ferran Torres, qui a démarré avec le PSG dans cette position face au Slovan Bratislava. Avant évidemment de permuter à foison avec son compère Ousmane Dembélé. L’Espagnol s’est offert un triplé, qui scelle un début d’aventure réussi au PSG. Enfin, honneur aux gros bras en attaque avec une paire Demirovic-Haaland. Le Bosnien a inscrit un joli triplé face au Viking Stavanger avec le VFB Stuttgart, tandis que le Norvégien a permis à Manchester City grâce à son doublé d’aller s’imposer à Porto, ce qui n’est jamais aisé.