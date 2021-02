Manchester United veut tout chambouler au mercato estival

Manchester United vit une saison plutôt réussie. Les Red Devils viennent de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, mais surtout, ils font forte impression en championnat. Ils sont certes dans l'ombre du voisin citizen, qui roule vers le titre, mais les pensionnaires d'Old Trafford sont par exemple la meilleure attaque de la ligue, et sont bien devant d'autres grosses écuries britanniques comme Chelsea ou Liverpool.

La suite après cette publicité

Avec un Bruno Fernandes étincellant, les Mancuniens retrouvent donc, peu à peu, la place qui est la leur. Mais dans les bureaux du club, on sait que cela n'est pas suffisant si on veut vraiment faire jeu égal avec Manchester City, ou avec d'autres cadors européens comme le Bayern Munich. Comme l'explique Eurosport UK, il y a cinq gros dossiers sur lesquels l'état-major du club va travailler main dans la main avec l'entraîneur norvégien.

Martial n'est pas sûr de rester

Tout d'abord, il y a le poste de gardien. Manchester United va devoir trancher : qui doit être numéro 1 ? Il faudra choisir entre De Gea et Dean Henderson. L'Anglais, remplaçant de l'Espagnol, pourrait partir en cas de nouvelle saison sur le banc, ce qui n'arrangerait pas les dirigeants qui comptent sur lui pour l'avenir. De Gea pourrait donc être sacrifié. Ensuite, les deux autres dossiers chauds nous mènent à la défense. MU souhaite enrôler un défenseur central, et Pau Torres (Villarreal) est le favori, avec une clause de 50 millions d'euros. Jules Koundé est actuellement trop cher. Les Mancuniens veulent aussi enrôler un latéral droit, et deux noms sont étudiés : Max Aarons de Norwich, et Kieran Trippier de l'Atlético. Deux pistes là aussi très coûteuses, et les Red Devils pourraient finalement se tourner vers d'autres noms.

Au milieu, Manchester United rêve d'enrôler Declan Rice de West Ham. Les Diables Rouges pourraient profiter de la présence de Lingard chez les Hammers pour négocier à la baisse. Le milieu sera en tout cas un énorme chantier, avec le flou autour de Paul Pogba. On apprend aussi que Donny van de Beek et le Français Hannibal Mejbri devraient avoir plus d'importance dans la rotation l'an prochain. Enfin, le dernier point nous mène à l'attaque, où Jadon Sancho est l'objectif numéro 1. Dans le même temps, Anthony Martial est incertain et des membres de la direction seraient prêts à le mettre sur le marché pour financer d'autres opérations. L'été va être chaud à Manchester...