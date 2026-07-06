Coupe du Monde 2026 : la FFF annonce porter plainte contre la sénatrice paraguayenne

L’affaire prend une tournure judiciaire. Quelques jours après l’élimination du Paraguay face à la France (1-0) en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a provoqué une vive polémique en tenant des propos racistes visant Kylian Mbappé. Ces déclarations, qui ont suscité de nombreuses condamnations en France, notamment de responsables politiques, ont conduit la Fédération française de football à réagir officiellement. Dans un communiqué publié ce lundi 6 juillet, l’instance annonce saisir la justice et procéder à un signalement au parquet afin que des poursuites puissent être engagées.

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« Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme ailleurs. La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire. La Fédération apporte son entier soutien à son capitaine, ses joueurs et plus généralement à toutes les victimes de tels propos odieux. Plus que jamais la FFF entend lutter contre le racisme et toute forme de discriminations. Ces propos déshonorent ceux qui les tiennent et ceux qui les diffusent. Les joueurs de l’Équipe de France représentent la France, c’est notre pays qui est insulté », écrit la Fédération française de football, qui affiche ainsi son soutien total à son capitaine et à l’ensemble des Bleus.