« Il a tué le championnat » : Wesley Fofana juge le passage de Mbappé en Ligue 1 trop banalisé
Invité de l’émission Zack en Roue Libre sur YouTube, le défenseur de Chelsea formé à Saint-Étienne, Wesley Fofana, a salué l’impact de Kylian Mbappé en Ligue 1 en estimant que son passage au PSG a été largement banalisé : « Mbappé ? Ce que j’ai vu en Ligue 1, après être parti, c’est un malade… C’est un malade ! Je trouve qu’on le banalise trop ce qu’il a fait avec le PSG. (…) Neymar, c’est un Brésilien qui n’est pas de chez nous. Il vient d’ailleurs, il a ce truc un peu brésilien, il a ce truc un peu fantaisie qui fait rêver. Mais Mbappé, c’est un tueur à gages. C’est un mec qui venait… Chaque week-end, c’était but. (…) Il a tué le championnat. Et en fait, il a tellement fait des trucs qu’on a commencé à banaliser… Non, c’est fou les gars. »
« Si tu prends Mbappé à son prime et Neymar à son prime. Y’A MATCH.
Neymar est le joueur ultime après CR7 et Messi. Mais ce que j’ai vu en Ligue 1 de Mbappé, c’est un MALADE.
On banalise trop ce qu’il a fait. Mbappé est un tueur à gage, chaque week-end c’est but.
Neymar il y a la fantaisie, la folie, parce qu’on se dit "imagine il aurait été SÉRIEUX". »
🎙️ @Zack_Nani
Un constat d’autant plus marquant que l’attaquant français est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. De plus, dès sa deuxième saison en championnat sous le maillot parisien, il avait déjà compilé 33 buts et 7 passes décisives, alors qu’il évoluait avec des joueurs comme Edinson Cavani, Neymar ou encore Di Maria, un niveau d’efficacité hors norme qui a fini par passer pour acquis selon Wesley Fofana.
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