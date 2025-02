Stade Brestois - PSG : les compositions probables

C’est donc la première des trois manches. Au lendemain du tirage au sort de la Ligue des Champions, qui a donc décidé d’une double confrontation entre Brest et le PSG en 16e de finale, les deux équipes s’affrontent déjà mais en Ligue 1 au stade Francis-Le Blé cet après-midi (17h) pour le compte de la 20e journée. Forcément, la C1 sera dans tous les esprits, d’autant qu’il s’agit d’une affiche surprise et entre deux clubs français, chose pas si commune dans l’histoire du football tricolore, encore moins dans la coupe aux grandes oreilles. Mais pour le moment, place à la scène nationale et le meilleur moyen pour les Brestois de faire déjouer les pronostics et de faire douter leur adversaire, c’est de réaliser une performance de haut vol.

La suite après cette publicité

Les statistiques ne sont pas du tout à l’avantage des locaux. Ils n’ont pas remporté la moindre des 29 dernières confrontations face au club de la capitale (21 défaites pour 8 nuls). Leur dernier succès remonte au 26 janvier 1985, il y a désormais 40 ans ! Pour créer la surprise, Eric Roy miserait sur un 4-3-3 avec l’inévitable Bizot dans le but. Le gardien sera protégé par une ligne de 4 composée de Lala et Zogbé sur les côtés car oui, autre difficulté du moment, tous les latéraux gauches de l’effectif sont blessés. La charnière Chardonnet-Coulibaly entrevue contre le Real Madrid cette semaine serait reconduite.

Une ligne d’attaque remaniée au PSG ?

Au milieu de terrain, c’est le même trio que d’habitude qui est pressenti pour démarrer avec Camara, Fernandes et Magnetti. Ils laisseraient l’animation offensive à Del Castillo sur le flanc droit, et à l’explosif Sima sur l’autre aile. Ajorque sera bien sûr en pointe. Le PSG est prévenu et pourrait lui aussi pimenter cette confrontation avec quelques ajustements dans son onze de départ. Luis Enrique fera confiance à Donnarumma dans le but et à une défense très ressemblante à celle alignée à Stuttgart avec une charnière Marquinhos-Pacho. Hernandez céderait cette fois sa place à gauche à Nuno Mendes, suspendu en C1, alors qu’Hakimi enchaînerait à droite.

La suite après cette publicité

On passe à l’entrejeu où l’entraîneur asturien aime brouiller les pistes. Ainsi et en l’absence de Zaire-Emery, touché à la cheville et absent pour trois semaines environ, Lee prendrait le côté droit du triangle et Ruiz le côté gauche. Sans surprise, Vitinha débuterait en pointe basse. Joao Neves est quant à lui absent du groupe. Devant, il y a maintenant l’embarras du choix depuis la venue de Kvaratskhelia. Titulaire la semaine passée pour sa première avec le PSG, le Géorgien devrait enchaîner sur la gauche de l’attaque. Barcola serait alors aligné à droite, avec Dembélé, très en forme en ce moment, en pointe.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Le PSG renverse Brest 1-3 ! Pariez et gagnez jusqu’à 950€.