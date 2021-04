Les rendez-vous du clan Haaland en Espagne mettent le feu à l'Europe, Monaco surveille la situation d'Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

Le road-trip du clan Haaland enflamme l'Europe

«Le show Haaland». Voilà comment Sport résume ce matin la journée de jeudi du prodige norvégien. Pourtant, l'attaquant du Borussia Dortmund n'était pas directement impliqué dans celle-ci. Mais son clan a beaucoup fait parler de lui. Et pour cause. Son père et son agent, Mino Raiola, se sont rendus en Espagne, plus précisément à Barcelone, afin de s'entretenir avec les dirigeants du club blaugrana concernant un éventuel transfert la saison prochaine. Puis, dans la foulée, ils ont filé à Madrid pour faire exactement la même chose avec le Real. D'où le fait que ce road-trip enflamme la presse européenne ce matin. Pour Mundo Deportivo, cela signifie «le début des enchères» pour l'attaquant du BVB. Marca, de son côté, écrit que «les deux mastodontes espagnols se battent déjà pour Haaland». La nouvelle fait la une jusqu'en Angleterre où The Times se permet tout de même de rappeler que certaines formations anglaises sont aussi toujours dans la course.

Monaco surveille Lacazette

En fin de contrat dans un an avec Arsenal, Alexandre Lacazette agite déjà la rubrique mercato en ce mois de mars. En effet, l'été prochain, le Français sera à un tournant de son aventure avec les Gunners. Soit il prolonge son contrat, soit il refuse de le faire et les Londoniens devront le placer sur le marché afin de récupérer quelques millions d'euros. Si cette deuxième option est choisie, l'ancien Lyonnais ne devrait pas manquer de courtisans. À en croire le Daily Mirror, Monaco surveillerait sa situation de près. Tout comme le Séville FC, l'Atlético de Madrid ou encore l'AS Roma, selon Estadio Deportivo. En conférence de presse hier, le coach du club, Mikel Arteta, a indiqué qu'une réponse serait apportée prochainement sur ce dossier.

Les malheurs de la Juventus

La saison compliquée de la Juventus se poursuit. Éliminée piteusement en Champions League en 8e de finale et larguée pour le titre en championnat, la Vieille Dame doit faire face depuis hier à une polémique et au Covid-19. Dans un premier temps, Leonardo Bonucci est revenu positif au virus de sélection italienne. Ce qui inquiète les médias du pays face à la menace d'un possible cluster au sein de la Squadra Azzurra. Puis, est venu le temps de la polémique avec 3 joueurs de la Juve (Dybala, McKennie et Arthur) pris en flagrant délit de non-respect des gestes barrières en organisant une fête dans une maison. Ils ont été sanctionnés par le club, furieux de leur comportement à risque. «Une Juve dans la tempête» pour Tuttosport.