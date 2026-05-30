Liverpool : Pierre Sage parmi les candidats pour succéder à Arne Slot

Gros coup de tonnerre à Liverpool ce samedi. Quelques heures après l’officialisation du départ d’Arne Slot, les dirigeants des Reds ont déjà activé plusieurs pistes afin de lui trouver un successeur. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, Andoni Iraola figure en tête de liste. Libre depuis son départ de Bournemouth, le technicien espagnol bénéficie notamment du soutien de Richard Hughes, actuel directeur sportif de Liverpool, qui l’avait déjà attiré en Premier League lorsqu’il occupait des fonctions chez les Cherries.

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Iraola apparaît désormais comme le grand favori pour reprendre les rênes de Liverpool. Son travail remarquable à Bournemouth, conclu par une impressionnante sixième place malgré plusieurs départs majeurs dans son effectif, a convaincu de nombreux décideurs à Anfield. Toutefois, le dossier reste ouvert. D’après The Athletic, Liverpool étudie également les profils de Sebastian Hoeneß et de Pierre Sage. Malgré ces alternatives, l’entraîneur espagnol conserverait aujourd’hui une nette avance dans la course à la succession d’Arne Slot.