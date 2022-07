OL : les raisons du changement de logo

À Lyon, la révolution continue. Après l'arrivée de John Textor comme investisseur majoritaire et le recrutement ambitieux qui a déjà bien débuté, l'Olympique Lyonnais a, ce vendredi, dévoilé un logo modernisé. Semblable à son prédécesseur, ce dernier affiche cependant un design plus épuré, des contours dorés plus fins et retirés des lettres « O » et « L ».

Alors que le club a jugé bon de ne pas communiquer quant à ce changement plus « compatible avec les nouveaux usages comme le digital », ce dernier a tout de même provoqué la colère de certains supporters sur les réseaux sociaux. En effet, parmi eux, d'aucuns ont noté que la traditionnelle couleur rouge lyonnaise semblait désormais se rapprocher d'une teinte plus claire, semblable à du rose. Un incendie rapidement éteint par le club qui a tenu à rassurer ses fidèles supporters, précisant que cette impression n'était due qu'à un simple « problème d'écran ». À l'aube de la saison 2022/23, tous les voyants semblent au vert pour le club rhodanien.