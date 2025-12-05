Thierry Henry sera consultant pour la Coupe du Monde 2026

Thierry Henry a trouvé son plaisir dans l’exercice. Tête d’affiche de Prime Video entre 2021 et 2023 pour la diffusion de la Ligue 1, la légende tricolore officie désormais sur les antennes de CBS Sports, où il intervient régulièrement lors des soirées de Ligue des Champions. L’ancien international français mettra également ses analyses au service de Fox Sports, diffuseur intégral de la prochaine Coupe du Monde. L’ancien sélectionneur des Bleuets sera le consultant principal de la chaîne, sur laquelle il interviendra dès ce soir lors du tirage au sort avec une émission de plus de trois heures (vous pourrez également suivre le tirage au sort en direct sur le live Youtube de Foot Mercato).

«Le nom de Thierry Henry est synonyme d’excellence dans le monde du football. En tant que membre de l’élite du football, nous sommes ravis d’accueillir Thierry Henry parmi nos talents pour la plus grande Coupe du monde de tous les temps et de permettre aux téléspectateurs d’entendre ce champion de renom tout au long de ce tournoi historique l’été prochain», s’est félicité le patron de la chaîne, Brad Zager.