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Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kane Messi Mbappé Haaland @Maxppp

En attendant le choc Pays-Bas-Maroc, cette nuit à 3h du matin, il y avait deux seizièmes de finale ce lundi. Opposé au Japon, Vinicius Junior a manqué l’opportunité de remonter au classement. La Seleção l’a emporté 2-1, mais le joueur du Real Madrid reste bloqué à 4 buts (à égalité avec Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé), à deux longueurs du leader, Lionel Messi.

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Côté allemand, Deniz Undav (3 buts) avait, lui aussi, l’occasion de revenir sur les mieux classés. Face au Paraguay, l’attaquant de Stuttgart était titulaire, mais il n’a pas réussi à trouver la faille. En revanche, c’est son partenaire Kai Havertz qui a su tirer son épingle du jeu. En marquant le but égalisateur, le Gunner recolle à Undav avec 3 réalisations au compteur. Malheureusement pour eux, ils n’en marqueront pas plus puisqu’ils ont été éliminés par le Paraguay.

Le classement des buteurs de la Coupe du Monde
#1 Flag Argentine Lionel Messi 6 #2 Flag France Ousmane Dembélé 4 #3 Flag France Kylian Mbappé 4 #4 Flag Brésil Vinícius Júnior 4 #5 Flag Norvège Erling Haaland 4 #6 Flag République Démocrate du Congo Yoane Wissa 3 #7 Flag Canada Jonathan David 3 #8 Flag Brésil Matheus Cunha 3 Voir le classement complet
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