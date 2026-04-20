Grosse scènes de violence au Paraguay, une femme enceinte hospitalisée

Match important du football paraguayen, l’affrontement entre Olimpia et Cero Porteno a finalement dégénéré ce dimanche. Lors de la demi-heure de jeu, supporters et policiers se sont écharpés dans les tribunes comme le révèlent de nombreux médias locaux et des blessés sont à déplorer. Un policier a notamment perdu connaissance en tribunes et a été secouru par des fans du Cerro Porteno.

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Ainsi, une vingtaine de blessés ont été admis à l’hôpital Barrio Obrero dont une femme enceinte de plus de huit mois. Celle-ci a eu des difficultés pour respirer après avoir inhalé des gaz lacrymogènes. Un homme de 20 ans aurait également été blessé par balle.