Division Profesional
Grosse scènes de violence au Paraguay, une femme enceinte hospitalisée
1 min.
@Maxppp
Match important du football paraguayen, l’affrontement entre Olimpia et Cero Porteno a finalement dégénéré ce dimanche. Lors de la demi-heure de jeu, supporters et policiers se sont écharpés dans les tribunes comme le révèlent de nombreux médias locaux et des blessés sont à déplorer. Un policier a notamment perdu connaissance en tribunes et a été secouru par des fans du Cerro Porteno.
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ABC Deportes @ABCDeportes – 19/04
#ClásicoXABC | Imágenes de personas que fueron afectadas por los gases lacrimógenos y tuvieron que ser asistidos dentro del terreno de juego.Voir sur X
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Ainsi, une vingtaine de blessés ont été admis à l’hôpital Barrio Obrero dont une femme enceinte de plus de huit mois. Celle-ci a eu des difficultés pour respirer après avoir inhalé des gaz lacrymogènes. Un homme de 20 ans aurait également été blessé par balle.
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