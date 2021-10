Qualif. CDM 2022 : l'Angleterre et la Pologne infligent une manita, le Danemark poursuit sa belle série

Dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde 2022, l'Angleterre avait l'occasion de faire un grand pas vers la qualification en déplacement chez la modeste équipe d'Andorre, cinquième de son groupe. En toute sérénité, Chilwell ouvrait le score pour les Three Lions (1-0, 17e) avant que Saka ne fasse le break d'une belle frappe enroulée (2-0, 40e). Après la pause, Abraham, le buteur de l'AS Roma, aggravait le score (3-0, 60e). En fin de rencontre Ward-Prowse et Grealish ont allourdi le score (5-0, 79e et 86e).

Dans l'autre rencontre du groupe I, la Pologne a facilement disposé de Saint-Marin, lanterne rouge avec aucun point pris. Swiderski ouvrait le score en début de rencontre (1-0, 10e) avant un but contre son camp de Brolli quelques minutes plus tard (2-0, 20e). En seconde période, Kedziora clouait le score (3-0, 50e), Buksa et Piatek mettaient fin aux espoirs de la plus petite nation mondiale (5-0, 84e et 90e+1). Si Lewandowski n'a pas marqué, la Pologne reste deuxième de son groupe avec cinq points de retard sur l'Angleterre. Une victoire contre l'Albanie lors de la prochaine journée permettrait aux Polonais de conforter cette place de barragiste.

Série surprenante pour le Danemark

Avec sept victoires acquises en sept rencontres qualificatives, le Danemark est largement leader du groupe F avec sept points d'avance sur l'Écosse. Skov Olsen (23e), Kjaer (34e), Norgaard (39e) et Maehle (44e) ont permis aux Nordistes de largement s'imposer en Moldavie (4-0). En cas de victoire face à l'Autriche, victorieuse des Iles Féroé ce samedi grâce à Laimer (26e) et Sabitzer (2-0, 48e), le Danemark aura son ticket pour le Qatar.

Parmi les autres rencontres de la soirée, la Serbie s'est imposée dans la douleur au Luxembourg. Vlahovic a permis aux Serbes de s'imposer (1-0, 68e) et repasse en tête du groupe A, avec un point d'avance sur le Portugal qui doit encore affronter le Luxembourg, mardi. Dans le groupe de l'Italie, la Suisse s'est imposée contre une Irlande du Nord réduite à dix. Zuber a ouvert le score (45e+3) avant que Fassnacht ne permette à la Nati de conforter sa deuxième place derrière la Squadra Azzura, qui dispute actuellement le Final Four de Ligue des Nations.

Le classement des groupes de qualifications

