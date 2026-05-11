Le défilé impressionnant du Barça après le sacre

Après une victoire face au Real Madrid dans un Camp Nou en ébullition (2-0), le FC Barcelone a été sacré champion d’Espagne pour la 29e fois de son histoire dimanche soir. Et au lendemain du sacre, la ville catalane est plus que jamais en fête. Les joueurs de Hansi Flick ont effectué l’habituel défilé en bus dans les rues barcelonaises pour célébrer le nouveau trophée, et les fans étaient très nombreux autour des vainqueurs de la Liga.

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Des marées blaugranas ont été capturées en drone, avec des fans qui couraient dans tous les sens. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les coéquipiers de Lamine Yamal étaient en forme. Plusieurs vidéos ont d’ailleurs montré le portier Wojciech Szczęsny en train de fumer. De son côté, l’autre polonais Robert Lewandowski était assis sur le toit du bus — qui permettait cette parade impressionnante — avec un énorme sourire derrière ses lunettes de soleil.