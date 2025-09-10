L’échec cuisant des contestataires de Vincent Labrune relance les débats

L’élection organisée cette semaine au sein du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a offert un soulagement non négligeable à Vincent Labrune, dans une période marquée par les contestations et les incertitudes autour de sa présidence. Selon L’Équipe, le patron de la Ligue a accueilli avec satisfaction l’échec de Jean-Michel Roussier, président du Havre, dont la candidature avait une portée symbolique bien au-delà de son club. Les trois sièges laissés vacants par Damien Comolli, parti à la Juventus, Jean-Pierre Caillot, relégué en Ligue 2 avec Reims, et Jean-Pierre Rivère, qui a quitté ses fonctions à Nice cet été, étaient convoités par plusieurs dirigeants de Ligue 1. Au terme du scrutin électronique, ce sont finalement Fabrice Bocquet (Nice), Waldemar Kita (Nantes) et Loïc Féry (Lorient) qui ont été élus, laissant Roussier bon dernier. Cette élimination sèche prive les contestataires de Labrune d’un relais potentiel à l’intérieur de l’organe dirigeant de la LFP et consolide, au moins provisoirement, l’assise du président en place.

Cet échec est d’autant plus marquant qu’il s’inscrit dans un climat tendu, où la gouvernance actuelle fait l’objet de critiques répétées. Toujours d’après L’Équipe, Jean-Michel Roussier avait clairement endossé le rôle de voix dissidente, en engageant une procédure judiciaire contre la LFP concernant la répartition des fonds issus de CVC, jugée défavorable au Havre. Sa candidature ne représentait donc pas seulement une ambition personnelle : elle incarnait le mécontentement de plusieurs acteurs du football français qui estiment que la Ligue ne défend plus équitablement les intérêts de tous ses membres. Son arrivée au conseil d’administration aurait été interprétée comme un signal fort de défiance à l’égard de Vincent Labrune, voire comme un premier pas vers un affaiblissement institutionnel de sa présidence. En échouant à se faire élire, Roussier laisse le champ plus libre au camp majoritaire, même si le malaise de fond, perceptible dans les critiques publiques de certains propriétaires influents, continue de planer sur l’avenir de la gouvernance.

Roussier n’a pas réussi sa mission

La défaite du dirigeant havrais représente en conséquence une respiration pour Labrune et ses soutiens. L’Équipe souligne que ses opposants peinent à transformer leur contestation en stratégie collective : pour envisager une destitution, il leur faudrait d’abord réunir 33 % des voix afin de convoquer une assemblée générale, puis obtenir une majorité absolue. Or, si les critiques s’expriment volontiers dans les coulisses, peu de présidents semblent prêts à assumer ouvertement un bras de fer frontal : « Cette élection envoie un signal clair. Les prétendus problèmes de gouvernance dénoncés par certains ne sont qu’une fiction. Comme dans toute organisation, il existe une majorité silencieuse qui travaille et une minorité bruyante qui s’agite. Dans le football, cette minorité se nourrit du conflit, attise les tensions et cherche à exister par la polémique, souvent avec une bonne dose de mauvaise foi. Mais, en fin de compte, les représentants du football français ne se laissent pas tromper», a expliqué un proche de Vincent Labrune à nos confrères de L’Equipe. Le résultat du vote illustre cette frilosité, renforçant pour l’instant la position du président de la Ligue.

Reste que ce répit pourrait n’être que temporaire. Le climat général reste tendu, avec des propriétaires influents comme Franck McCourt (OM) ou Joseph Oughourlian (Lens) qui plaident pour un renouvellement en profondeur des instances. Même si Labrune et son directeur général Arnaud Rouger ont affiché leur intention de quitter leurs fonctions dans le cadre de la future réforme de gouvernance, leur maintien actuel continue d’alimenter les crispations. Dans ce contexte, le revers de Roussier retarde certes une remise en cause directe, mais ne fait pas disparaître les critiques structurelles qui pèsent sur la LFP et sur son mode de fonctionnement. Rien n’indique pourtant que cette victoire tactique suffira à dissiper les tensions qui traversent aujourd’hui la Ligue. Les débats autour de la gouvernance, des droits télé et de la répartition des ressources demeurent brûlants, et l’opposition reste tapie dans l’ombre, prête à saisir la moindre faille. Vincent Labrune sort certes renforcé du scrutin, mais son horizon reste fragile : la LFP navigue toujours en eaux troubles, et la tempête pourrait ressurgir à tout moment.