PSG : Pedro Miguel Pauleta juge le positionnement de Danilo Pereira

Arrivé en terres parisiennes en provenance de Porto dans les dernières heures du mercato estival, Danilo Pereira semblait ainsi venir dans le but de renforcer le milieu de terrain du PSG et ainsi enfin trouver un successeur à Thiago Motta. Mais il en est tout autre sur le terrain. Malgré le départ de Thiago Silva à Chelsea cet été, le technicien allemand a surpris tout son monde en alignant à plusieurs reprises sa recrue portugaise dans l’axe de la défense, lui préférant encore et toujours Marquinhos au milieu de terrain dans le rôle de sentinelle. Une situation exaspérante pour le joueur qui a fait part de sa déception à l’issue de la rencontre de Ligue des Champions perdue sur la pelouse de Leipzig mercredi soir (2-1).

Une situation délicate à laquelle est confronté le milieu de terrain international portugais. Mais selon Pauleta qui estime également qu’il préférerait voir jouer son compatriote au milieu de terrain, le plus important reste néanmoins de jouer. «Le football est riche pour cette raison même : les entraîneurs ont des opinions différentes. Tuchel pense que Danilo peut donner plus en défense et est une bonne option pour pallier le départ de Thiago Silva. Le plus important est de jouer, mais nous savons tous que sa vraie place est au milieu», a ainsi conclu l'ancien attaquant du PSG au média Record.