Lazio : le coup de gueule de Gattuso malgré la victoire et la première place

Gennaro Gattuso n’a pas vraiment apprécié la prestation de la Lazio malgré la victoire obtenue sur la pelouse de Venise (2-0). Alors que son équipe rejoint la Roma et l’Inter en tête de la Serie A avec 13 points et réalise le meilleur début de saison de l’histoire du club, l’entraîneur italien a livré une analyse particulièrement sévère au micro de Sky Sport. « Aujourd’hui, l’interprétation du match était erronée. Si Venise avait mené 1-0 à la mi-temps, personne n’aurait rien pu dire. En seconde période, nous avons marqué, mais nous avons eu énormément de chance », a-t-il lâché. Mandas avait notamment repoussé un penalty de Yeboah avant que Zaccagni et Noslin ne offrent la victoire aux Biancocelesti après la pause.

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Gattuso refuse donc de s’enflammer devant le classement et réclame encore beaucoup plus à son groupe. « Si nous voulons créer la surprise, nous devons bien jouer. Il ne faut pas regarder le classement », insiste-t-il, tout en saluant l’investissement de ses joueurs après une préparation difficile et une élimination précoce en Coupe d’Italie. Le technicien a également rappelé les circonstances de son arrivée à Rome : « Sans ce fiasco, je ne serais jamais venu à la Lazio. J’ai failli signer deux ou trois fois et j’ai toujours dit non à Lotito. J’ai finalement accepté car je savais que c’était un endroit où je pouvais travailler et où je trouverais des joueurs motivés. »