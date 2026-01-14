Le Maroc va faire un bond historique au classement FIFA

À quelques heures de la demi-finale de la CAN face au Nigeria, Walid Regragui a donné le ton en conférence de presse en qualifiant ce rendez-vous de « match le plus important de l’histoire du Maroc ». Une affirmation qui s’inscrit dans un contexte déjà exceptionnel pour les Lions de l’Atlas, en quête d’un premier sacre continental depuis 1976. Au-delà de l’enjeu sportif immédiat, la sélection marocaine est d’ores et déjà assurée d’atteindre le meilleur classement FIFA de son histoire, symbole de la continuité des performances de ces dernières années.

Grâce à sa victoire convaincante contre le Cameroun en quart de finale (2-0), le Maroc a engrangé 11,42 points supplémentaires au classement mondial, un gain suffisant pour effectuer un bond spectaculaire, de la 11e à la 8e place selon Football Meets Data. Cette progression lui permet de dépasser des nations majeures comme la Belgique et l’Allemagne, et d’établir un nouveau record pour une sélection africaine. En cas de sacre à domicile le 18 janvier, les Lions de l’Atlas pourraient viser encore plus haut, le Top 5 mondial restant à portée avec seulement 27 points de retard sur le Brésil, actuellement cinquième.