Paris FC : ça tourne au fiasco pour Otavio, recrue la plus chère de l’histoire du club

Recrue vedette et la plus onéreuse de l’histoire du Paris FC (environ 17 M€), Otavio peine encore à justifier la facture déboursée pour son transfert l’été dernier. Perçu au Portugal comme un produit brut en maturation, le Brésilien semble désespérément chercher sa place dans ce collectif parisien. À sa décharge, il n’est pas la seule recrue à accuser le coup depuis le début de saison.

Par leur CV et leurs qualités, Jonathan Ikoné ou Moses Simon devaient peser dans les moments clés, mais leur influence reste aussi en deçà des attentes. Otavio, lui, était appelé à prendre le "lead" dans cette défense parisienne, mais ses performances ne peuvent pas légitimer un tel statut. Aujourd’hui, le défenseur de 23 ans ne gonfle pas assez le secteur en termes d’impact, où Mbow et Chergui - pourtant en Ligue 2 la saison dernière - s’affirment comme des solutions plus fiables.

Encore une prestation inquiétante contre Auxerre

Hier encore, le match nul concédé face à la lanterne rouge du championnat, Auxerre, portait la signature de l’ancien joueur de Porto. Le Brésilien s’est rendu coupable de nombreuses maladresses techniques, aussi dangereuses qu’handicapantes, mais aussi d’interventions souvent à la limite, comme face à l’OM ou Rennes. C’est d’ailleurs lui qui a concédé le coup franc amenant le but de Diomandé. «Sa première période est calamiteuse avec 4 relances ratées et la faute qui provoque le coup-franc de l’égalisation», écrivait Le Parisien, qui lui a accordé la note de 3/10.

«La recrue la plus chère de l’été du PFC ne rassure toujours pas. Sa première période fut vraiment très inquiétante avec un florilège de mauvaises passes et de relances dangereuses. À son débit aussi, une faute inutile sur Danny Namaso et un coup franc qui amène l’égalisation de Diomandé (40e). Pas beaucoup plus serein après la pause», ajoutait le journal L’Equipe de son côté. Avec 26 buts encaissés, le Paris FC affiche la troisième pire défense de Ligue 1 cette saison. Stéphane Gilli tâtonne encore pour trouver le garant de son équilibre derrière, mais les postulants se font rares.