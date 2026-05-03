Arsenal : Viktor Gyökeres s’offre une performance historique

Viktor Gyökeres est en train de planer sur la Premier League. En effet, le buteur des Gunners a réalisé une masterclass face à Fulham ce samedi après-midi (3-0) en inscrivant un doublé et une passe décisive lors de la première période. Une performance remarquable dans son antre, qui démontre toute l’étendue de son talent depuis son arrivée dans la capitale.

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Par ailleurs, une statistique lui permet d’être parmi les plus brillants. Le Suédois de 27 ans devient le premier joueur à inscrire 21 buts lors de sa première saison avec Arsenal en compétition officielle depuis Alexis Sanchez lors de la saison 2014-15. Le Chilien en totalisait 25. Et s’il poursuivait ses folies contre les Colchoneros en C1 mardi prochain (21h00) ?