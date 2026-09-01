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Accord entre Pau et le Stade Brestois pour Giovani Versini

Par Aurélien Macedo
Giovani Versini en action avec Pau. @Maxppp

En France, le mercato est définitivement fermé, mais il reste possible d’utiliser un joker pour se renforcer. C’est ce que compte faire le Stade Brestois 29 qui vise un ailier droit.

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Selon nos informations, les Bretons ont trouvé un accord verbal avec Pau pour Giovani Versini (22 ans). Belle surprise de la saison dernière, il avait marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives en 30 matches de Ligue 2.

Pub. le - MAJ le
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