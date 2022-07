Manchester United : les premiers mots de Christian Eriksen

C'est officiel ! Christian Eriksen file à Manchester United. Après une pige satisfaisante à Brentford, le milieu offensif danois retrouve donc un gros club avec les Red Devils, avec qui il a signé pour trois saisons. Sur le site officiel du club, le principal intéressé a d'ailleurs commenté cette nouvelle : «Manchester United est un club spécial, et j’ai hâte de commencer. J’ai eu le privilège de jouer à Old Trafford à plusieurs reprises, mais le faire sous le maillot rouge de United sera un sentiment incroyable», a ainsi déclaré l'ancien joueur de l'Inter Milan avant d'ajouter.

La suite après cette publicité

«J’ai vu le travail d’Erik à l’Ajax et je connais le niveau de détail et de préparation que lui et son personnel mettent chaque jour. Il est clair que c’est un entraîneur fantastique. Après avoir parlé avec lui et en avoir appris davantage sur sa vision et la façon dont il veut que l’équipe joue, je suis encore plus excité pour l’avenir. J’ai encore de grandes ambitions dans le jeu, il y a énormément de choses que je sais que je peux accomplir, et c’est l’endroit idéal pour continuer mon voyage».