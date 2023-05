Amélie Oudéa-Castéra exige l’arrêt des matchs en cas d’incident raciste

La suite après cette publicité

L’affaire Vinicius a déjà fait le tour de la planète. À plusieurs reprises même puisque chacun s’est emparé de cet événement pour dénoncer le comportement de certains supporters. Quatre personnes ont même été arrêtées par la police pour avoir pendu une poupée à l’effigie du Brésilien, tandis que les messages se multiplient au sein du football espagnol. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a elle aussi pris la parole sur la chaine L’Equipe, où elle était invitée ce mardi soir. Selon elle, les arbitres doivent arrêter les matchs en France lorsqu’ils décèlent un acte raciste et discriminant. «On a la capacité à arrêter les matchs, à expliquer au public et aux supporters qu’on arrêtera définitivement le match si ça continue. Et on a la capacité de l’arrêter définitivement si ça a continué. Il y a ces trois étapes. Il faut les appliquer, il faut y aller. (…) La haine, la violence, les discriminations dans nos stades, c’est tolérance zéro.»

Elle poursuit. «C’est une possibilité pour les arbitres, quand les faits sont graves, quand les faits se produisent de manière établie et sont graves. Il faut qu’ils se saisissent de cette faculté que leur ouvrent les protocoles», insiste-t-elle avant de poursuivre en pointant du doigt l’arsenal législatif français pour illustrer ses propos. «Le racisme est un délit. Un an de prison et 15.000 euros d’amende. (…) Sur l’homophobie, c’est pareil, même sévérité. On a la loi du 2 mars 2022 qui interdit les bannières homophobes. On a la capacité (…) d’avoir des interdictions judiciaires de stade automatiques quand il y a une incitation à la haine, à la violence, aux discriminations. On a un socle législatif qui fait que l’État a fait sa part de travail. Maintenant, les arbitres ont une responsabilité essentielle. La régulation par les ligues, les fédérations, est absolument majeure aussi.» Aux individus d’entendre ce message.

