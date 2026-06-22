CdM 2026, Argentine : le but record de Lionel Messi contre l’Autriche

L’Argentine a finalement trouvé la faille face à l’Autriche après avoir pourtant laissé passer une énorme occasion en début de rencontre. À la 38e minute, Thiago Almada a cassé les lignes avant de servir Facundo Medina sur le côté gauche. Le défenseur marseillais a centré en une touche, laissant Lautaro Martínez intelligemment passer le ballon pour Lionel Messi. Lancé dans la surface, le capitaine de l’Albiceleste a alors enroulé une superbe frappe du pied gauche pour ouvrir le score.

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Messi entre dans la légende ! 🐐

Cette fois, Lionel Messi ne tremble pas et ouvre le score pour l'Argentine. Avec ce 17e but en Coupe du Monde, il devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition.



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Quelques minutes plus tôt, [la pulga avait manqué un penalty obtenu]() par Lautaro Martínez après intervention de la VAR. Une occasion ratée qui semblait pouvoir lui coûter cher, mais le joueur de 39 ans s’est parfaitement rattrapé en inscrivant ce but historique. Grâce à cette réalisation, Lionel Messi devient en effet seul meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 17 réalisations, renforçant encore un peu plus sa légende sous le maillot argentin.