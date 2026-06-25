OM : la raison du retard de Stéphane Richard devant la DNCG dévoilée

Hier, la nouvelle a fait mauvais genre. Invité par la DNCG à repasser son examen de passage avec un dossier plus complet, l’Olympique de Marseille doit se faire pardonner. Cependant, le club phocéen a réagi à l’information selon laquelle son futur président Stéphane Richard s’est présenté devant le gendarme financier du football français avec 20 minutes de retard.

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Dans les colonnes de La Provence, on apprend que l’OM donne un récit plus nuancé. Certes, Richard est bien arrivé en retard, mais c’est parce qu’il s’est fait piéger par les embouteillages. Le dirigeant marseillais devait assister à un dîner lundi soir au pied de la Bonne Mère et ne s’est envolé que le mardi matin pour Paris. Une fois sorti de l’aéroport, Richard a alors été freiné par les bouchons XXL jusqu’au siège de la LFP.