Le transfert de Maxence Lacroix à Chelsea est bouclé

Chelsea est sur le point de s’offrir la signature de Maxence Lacroix. L’affaire était en bonne voie depuis quelques jours, elle est désormais finalisée d’après les dernières informations de The Athletic. Un accord a été trouvé avec Crystal Palace autour d’une indemnité de 60 M€ (52 M£). Le défenseur central de 26 ans est même attendu ce vendredi pour passer sa visite médicale, et signer son contrat jusqu’en 2032.

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Le Français, aperçu durant la Coupe du Monde (titulaire contre la Norvège lors du 3e match de poules et lors de la petite finale face à l’Angleterre, en plus d’être entré à la demi-heure de jeu en demi-finale contre l’Espagne), va rejoindre un effectif où la concurrence est absolument terrible. Certes, des éléments vont s’en aller d’ici la fin du mercato (Trevoh Chalobah, Benoït Badiashile, Axel Disasi, Aaron Anselmino notamment) mais il reste encore du monde à son poste.

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Lacroix transféré pour 60 M€

Fort de sa nouvelle expérience internationale et de sa progression en pente douce, il devra lutter pour une place de titulaire aux côtés de Wesley Fofana, Mamadou Sarr ou encore Levi Colwill pour ne citer qu’eux. Ses deux dernières saisons à Crystal Palace, qui l’avait recruté 18 M€ de Wolfsbourg, ont prouvé qu’il était devenu un élément fiable en Premier League. Lacroix a même remporté la Ligue Europa Conférence en mai dernier en battant le Rayo Vallecano (1-0).

Les Eagles perdent leur meilleur défenseur certes, mais ils ont déjà commencé à travailler sur la suite. Nous vous le révélions il y a quelques jours, des discussions ont démarré avec Augsbourg pour recruter Chrislain Matsima. L’ancien Monégasque s’est même déjà mis d’accord avec le club anglais. Reste à trouver un terrain d’entente avec la direction allemande. The Athletic évoque également la piste menant à Chibuike Nwaiwu de Trabzonspor comme alternative en cas d’échec.