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Matchs Amicaux

Amicaux : Endrick offre la victoire au Brésil, l’Argentine assure face au Honduras

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Julián Álvarez sous le maillot de l'Argentine. @Maxppp
terminé - 02:00 Argentine 2 Honduras 0
terminé - 00:00 Brésil 2 Égypte 1

Deux grandes nations du foot - très attendues en Amérique cet été - jouaient un match amical de préparation ce soir. Après avoir battu le Panama 6-2 le week-end dernier, le Brésil affrontait l’Egypte. Et les hommes de Carlo Ancelotti l’ont emporté 2-1. Guimarães avait mis les siens devant (7e), mais Zico a égalisé rapidement après (11e). C’est Endrick, en deuxième période, qui a offert la victoire aux Brésiliens, expédiant un bon centre en retrait de Raphinha sous la barre, en pur buteur (52e). Premier rendez-vous pour la Canarinha le 14 juin face au Maroc.

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De son côté, l’Argentine, avec un Messi laissé au repos, a dominé le Honduras sans trop de soucis, portée par Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter a inscrit le premier but, sur penalty (37e), et a ensuite donné la passe décisive pour Giuliano Simeone sur la deuxième réalisation de l’Albiceleste (54e). L’Argentine disputera un dernier amical face à l’Islande le 10 juin, avant de lancer son Mondial contre l’Algérie le 17.

Pub. le - MAJ le
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