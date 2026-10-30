Le PSG s’offre un nouveau record absolu en Ligue 1 !

Opposé au Havre lors de cette 9e journée de Ligue 1, le PSG a su renverser la rencontre, après avoir concédé l’ouverture du score de Josh Maja (18e). Servi par Achraf Hakimi, Mika Godts inscrivait son deuxième but en quatre jours pour permettre aux Parisiens d’égaliser. Cette réalisation de l’international belge (6 sélections), sa seconde sous les couleurs des champions de France en titre, rentre dans l’histoire du football français.

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En effet, le Paris Saint-Germain est devenu le premier club de Ligue 1 de l’histoire à atteindre la barre des 100 buts lors de 15 années consécutives en compétition officielle. Deux minutes après le but de Godts, Hakimi mettait le club 14 fois champion de France devant au tableau d’affichage grâce à une frappe à bout portant du pied droit (28e).