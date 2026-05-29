L’OGC Nice règle ses comptes avec l’OM pour Grégory Lorenzi !

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille a décidé de nommer Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Il succède à Medhi Benatia, avec la mission de restructurer le club après une saison chaotique. Comme nous vous l’avions révélé, le désormais ex-directeur sportif de Brest, courtisé par plusieurs grands clubs, a finalement cédé aux demandes marseillaises après avoir longuement hésité en faveur de l’OGC Nice, avec lequel il tenait un accord en cas de maintien en Ligue 1.

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Et c’est désormais chose faite, puisque les Aiglons ont validé leur maintien dans l’Élite après avoir renversé l’AS Saint-Etienne, à l’Allianz Riviera (4-1). Et le Président azuréen, Jean-Pierre Rivère, en a profité pour régler ses comptes : «on n’a pas pu signer le contrat tout de suite parce qu’on avait encore Florian Maurice avec qui on était en harmonie. Je l’avais prévenu à l’avance parce qu’on fait les choses proprement chez nous. On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé», a-t-il d’abord assuré en zone mixte, avant de raconter toute l’histoire dans les détails.

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Jean-Pierre Rivère va discuter avec l’OM

«15 jours après, il m’appelle et demande à me voir. Je lisais la presse et j’ai compris que l’OM était revenu sur le sujet. Il vient me voir au bureau et me dit "Président, je suis navré, c’est la première fois que ça m’arrive, mais je vais reprendre ma parole et je choisis Marseille". Je lui ai dit que "pour nous ce n’est pas neutre, je vais vous rappeler". Je considère que Marseille s’exonère du contrat qu’on avait avec lui. Comme j’ai dit à Greg, je peux comprendre la pression de Marseille qui revient sur le sujet. Mais Marseille sait très bien qu’on a un contrat avec lui. Ils le savent. Il n’a pas pu ne pas leur dire. Malgré ça, ils ont annoncé partout que Grégory Lorenzi serait le directeur sportif de l’OM. J’ai dit à Greg : "il y a un problème, imaginez que vous fassiez un joueur, il signe, il a son contrat et 15 jours après, le club où il n’a pas signé le relance". Je ne pense pas qu’il le prendrait bien et je pense qu’il lui demanderait d’honorer son contrat. Ce soir, on a un contrat signé».

Une lourde prise de parole de la part du dirigeant des Aiglons, qui ajoute encore vouloir discuter directement avec l’OM : «quand quelqu’un ne souhaite plus venir au club, on peut comprendre et on ne cherchera pas à le retenir. Mais il y a un club qui s’appelle l’OM, qui sait qu’on a un contrat signé, et s’ils ne savent pas, je leur enverrai le contrat. Il faudra qu’on puisse discuter. Ce ne sont pas des pratiques qui se font. Quand vous avez quelqu’un qui a signé un contrat ailleurs, vous devez interrompre vos discussions. Je pensais sincèrement que l’OM discutait avec lui dans le cas où nous serions en Ligue 2, ce qui était une possibilité du contrat et ça ne me choquait pas. Je crois qu’ils lui ont signé son contrat. On discutera avec Marseille». Une grosse prise de parole, à peine le maintien de l’OGC Nice assuré.