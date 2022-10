Serie A : pas de vainqueur entre l'Udinese et l'Atalanta, la Dea prend malgré tout la tête du championnat

Après le match nul entre le Torino et Empoli (1-1) pour lancer la Serie A ce dimanche, trois autres rencontres étaient programmées à 15h pour le compte de la 9ème journée du championnat italien. Et une affiche pour le moins attrayante était à l'honneur. En effet, l'Udinese recevait l'Atalanta pour un choc du haut de tableau. Respectivement 4ème et 2ème avant le coup d'envoi, les deux équipes offraient un beau duel tout au long de la partie et devaient se séparer sur un match nul spectaculaire (2-2). Les locaux réussissaient d'ailleurs à revenir au score après avoir été menés de deux buts par leur adversaire. Les joueurs de la Dea avaient tout d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de Ademola Lookman sur une passe décisive de Luis Muriel (36e).

Au retour des vestiaires, le Colombien transformait un pénalty et augmentait ainsi l'avance de son équipe (56e). Mais les Frioulans trouvaient finalement la ressource pour égaliser grâce, dans un premier temps, à un superbe coup franc direct de Gerard Deulofeu (67e) puis, dans un deuxième temps, à une tête de Nehuen Perez sur un centre de Roberto Pereyra (78e). Avec ce point du match nul, les deux équipes n'avancent pas beaucoup même si l'Atalanta prend provisoirement la place de leader de Serie A au dépend de Naples et l'Udinese la 3ème place à l'AC Milan. Néanmoins, les Partenopei affronteront Cremonese à 18h pour rependre leur place sur le trône du championnat italien. Dans les autres rencontres de 15h, Monza s'est imposé face à La Spezia grâce à des réalisations de Carlos Augusto (32e) et de Pablo Mari Villar (63e). De son côté, la Salernitana a pris le meilleur sur l'Hellas Vérone dans les tous derniers instants. Après l'ouverture du score de Krzysztof Piatek (18e) pour le club basé à Salerne et l'égalisation de Fabio Depaoli (56e) pour les visiteurs, Boulaye Dia donnait un avantage définitif à son équipe à quelques minutes du terme (90e+4). A noter les deux exclusions de Ivan Radovanovic et Federico Ceccherini pour chacune des deux équipes à la suite d'une échauffourée en fin de rencontre.

