L’entrée dramatique de Camavinga fait réagir les réseaux !

25 minutes et puis s’en va. Une petite partie de la seconde période aura suffi pour voir Eduardo Camavinga s’illustrer de la pire des manières. Rentré à la place de Brahim Díaz à la 62ᵉ minute, le Français n’aura jamais réussi à s’imposer face au Bayern (4-2). Pire encore, l’ancien Rennais a été expulsé à la 86e minute, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique dans un moment clé. Les réseaux sociaux ne l’ont pas manqué et ont scruté cette expulsion dans ses moindres détails : choix douteux d’Arbeloa, arbitrage polémique et surtout une Coupe du Monde aux États-Unis qui s’éloigne. Au final, 25 minutes qui résument tout : une entrée fantôme, une erreur fatale et une soirée que Camavinga voudra vite oublier.