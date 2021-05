Liverpool : Jürgen Klopp compte toujours sur Naby Keita

Depuis son arrivée à l’été 2018 en provenance de Leipzig, Naby Keita (26 ans) ne s’est jamais réellement imposé à Liverpool. Très souvent sur le banc de touche, le milieu guinéen a du mal à répondre aux attentes de son entraîneur Jürgen Klopp. Cette saison, il a, une nouvelle fois, très peu joué malgré les nombreuses blessures dans l’entrejeu. Mais pour le technicien allemand, pas question de laisser partir son joueur.

La suite après cette publicité

L’ancien coach du Borussia Dortmund compte bien sur lui malgré son faible temps de jeu (il n’a été titularisé qu’à neuf reprises cette saison). « Il s'entraîne très bien, comme beaucoup d'autres joueurs, et il a l'air très bien à l'entraînement. Mais cette année, nous avons besoin de stabilité. Nous ferons des changements de temps en temps, c'est certain, mais ce n'est pas comme si nous choisissions sept, huit ou neuf joueurs pour les changer et dire : "Peut-être que nous pouvons gagner comme ça". L'avenir à long terme de Naby Keita, de mon point de vue, est ici, oui » a-t-il expliqué.