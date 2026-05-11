Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1

Petite surprise pour clôturer la 34e cérémonie des Trophées UNFP. Alors que toutes les récompenses avaient été décernées, il restait à couronner le meilleur joueur de Ligue 1. Sacré la saison passée, Ousmane Dembélé faisait partie des cinq nommés avec Vitinha, Nuno Mendes, Mason Greenwood et Florian Thauvin. Ce dernier pouvait d’ailleurs espérer jouer un vilain tour au Ballon d’Or 2025.

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Avec 10 buts et 5 passes décisives en 31 matches, le champion du monde 2018 pensait profiter de la très belle saison du RC Lens (2e du championnat et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions) pour être sacré. Vainqueur à trois reprises cette saison du trophée de joueur du mois, Thauvin avait de gros espoirs. Mais au final, Dembélé a conservé son titre.

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Dembélé conserve sa couronne

Le numéro 10 du Paris Saint-Germain a joué moins de rencontres que Thauvin (20 matches, 10 buts, 6 passes décisives), mais cela a été suffisant pour convaincre les autres acteurs de L1 de voter en sa faveur. Avec ce deuxième sacre consécutif, Dembélé est devenu le cinquième joueur à conserver sa couronne dans l’histoire des Trophées UNFP.

«C’est grâce à tout le club, j’ai des coéquipiers exceptionnels, il y en a trois ou quatre qui peuvent gagner ces trophées. Les supporters sont exceptionnels. On va rester concentrer parce qu’il y a la finale de la Ligue des champions et la Coupe du monde. Je remercie toute ma famille, le coach Luis Enrique et Vitinha aussi parce qu’il m’a demandé de lui rendre hommage, c’est un coéquipier exceptionnel, il aurait mérité ce trophée, mais bon avec un but… (rires)», a confié le vainqueur, avec un brin d’humour.