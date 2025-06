L’OM veut ouvrir un musée du club au stade Vélodrome

Club historique du championnat de France, l’Olympique de Marseille a marqué de nombreuses générations au fil des années, remportant de multiples titres de champion de France et une Ligue des Champions en 1993. Et désormais, cette histoire sera honorée autour du stade. En effet, selon L’Equipe, un musée retraçant les plus belles années de la gloire du club va bientôt voir le jour.

Déjà surchargé, le Vélodrome ne pourra pas accueillir ce musée faute d’espace, mais le club est en négociations pour trouver un espace dédié qui serait à proximité directe du stade. Pour le moment, aucune date n’a été évoquée pour le début des travaux, ni pour la mise en service du musée.