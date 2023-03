Argentine : l’avertissement de Lionel Scaloni à ses joueurs

La suite après cette publicité

Alors que l’Argentine reprend du service face au Panama puis Curaçao depuis son sacre au Qatar lors de la dernière Coupe du Monde, Lionel Scaloni a préféré mettre en garde ses joueurs. Le sélectionneur de l’Albiceleste a en effet souhaité s’exprimer pour rappeler que les célébrations étaient terminées et qu’il était temps de se remettre au travail le plus rapidement possible. «Le match est abordé de la même manière que nous l’abordons tous» a tout d’abord confié le champion du monde argentin, lors d’une interview accordée à TyC Sports, avant de poursuivre.

«Le maillot de l’Argentine ne vous permet pas de ne pas vous donner à fond. La célébration et tout le reste, c’est bien, mais nous devons faire notre travail sur le terrain. Je les ai encore remerciés d’avoir remporté le titre mais ça continue. Maintenant, ils vont nous coûter plus cher que jamais parce qu’ils vont vouloir nous battre encore plus. Nous avons besoin de beaucoup plus d’énergie de la part de tout le monde parce que tout sera plus difficile.» Une bonne façon de rappeler à l’ordre ses joueurs avant les prochaines échéances.

