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Ligue 1

LdC : Kylian Mbappé entre dans un triste classement

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mbappé @Maxppp

Le but de Kylian Mbappé pour redonner l’avantage au Real Madrid (il y avait alors 3-2 en faveur de la Casa Blanca) n’a servi à rien. En fin de compte, les Merengues ont fini par craquer sur la pelouse du Bayern Munich et s’inclinent 4-3. Ils sortent en quarts de finale de Ligue des Champions. Ce n’est toujours pas cette saison que la star française ira chercher cette C1 qu’il désire tant.

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Joueurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue des Champions sans avoir remporté la compétition :

124- Gianluigi Buffon
124- Zlatan Ibrahimovic
118- Antoine Griezmann
116- Koke
104- Jan Oblak
104- Cesc Fabregas
103- Fernandinho
102- Nicolas Otamendi
98- KYLIAN MBAPPE #BAYRMA
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Comme expliqué par le compte Stats Foot sur X, il entre d’ailleurs dans le top 10 des joueurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue des Champions sans avoir remporté la compétition. Avec 98 matchs, l’attaquant est devancé par Otamendi (102), Fernandinho (103), Fabregas (104), Oblak (104), Koke (116), Griezmann (118), Ibrahimovic (124) et Buffon (124).

Pub. le - MAJ le
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