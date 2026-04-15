LdC : Kylian Mbappé entre dans un triste classement

Le but de Kylian Mbappé pour redonner l’avantage au Real Madrid (il y avait alors 3-2 en faveur de la Casa Blanca) n’a servi à rien. En fin de compte, les Merengues ont fini par craquer sur la pelouse du Bayern Munich et s’inclinent 4-3. Ils sortent en quarts de finale de Ligue des Champions. Ce n’est toujours pas cette saison que la star française ira chercher cette C1 qu’il désire tant.

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Comme expliqué par le compte Stats Foot sur X, il entre d’ailleurs dans le top 10 des joueurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue des Champions sans avoir remporté la compétition. Avec 98 matchs, l’attaquant est devancé par Otamendi (102), Fernandinho (103), Fabregas (104), Oblak (104), Koke (116), Griezmann (118), Ibrahimovic (124) et Buffon (124).