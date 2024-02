La FIFA calme le jeu pour le carton bleu

La journée aura été animée par l’information dévoilée par The Telegraph. Le quotidien anglais affirmait que l’International Football Association Board (Ifab), l’organisme qui régit les règles du football, souhaitait innover en introduisant un carton bleu. Celui-ci serait sorti en cas d’une annihilation d’une action de but, occasionnant une expulsion temporaire de 10 minutes pour le fautif. Un second carton bleu dans le même match serait quant à lui synonyme de carton rouge. The Telegraph précise qu’il ne s’agit que d’essais pour le moment en FA Cup masculine et féminine, autrement dit au niveau professionnel.

C’est aller un peu vite en besogne pour la FIFA. Elle précise dans un communiqué que la phase de tests aura lieu dans des compétitions de niveau amateur, avant de poursuivre ou non ce projet. «La FIFA souhaite clarifier que les informations faisant état de ce que l’on appelle le "carton bleu" au niveau élite sont incorrectes et prématurées. De tels essais, s’ils sont mis en œuvre, devraient se limiter à des tests effectués de manière responsable à des niveaux inférieurs, une position que la FIFA a l’intention de réitérer lorsque ce point de l’ordre du jour sera discuté lors de l’AGA de l’IFAB le 1er mars.» Le carton bleu ne devrait donc pas arriver de sitôt.