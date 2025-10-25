PSG : Lucas Chevalier s’est un peu ennuyé face à Brest

Une soirée tranquille, comme souvent pour Lucas Chevalier au PSG. Face à Brest ce samedi, le portier français n’a eu que deux arrêts à réaliser, alors que Romain Del Castillo n’avait même pas cadré son penalty en seconde période. Au micro de beIN Sports, Chevalier a raconté sa soirée après la victoire 3-0 de son équipe. «On passe des soirées assez similaires à Paris où on a le ballon, on a la qualité donc on met les buts, mais on doit toujours être un peu a l’affût parce que mine de rien, Brest peut relancer le truc sur une action ou deux.»

Il poursuit : «j’essaie d’être toujours concerné pour être bon au moment où il faut. Le penalty ? On n’a pas vraiment compris, c’était un peu long. Au bout de cinq minutes, il dit corner, et au micro, quelqu’un le rappelle sûrement pour lui dire "va voir". Peu importe, la finalité c’est qu’il n’y a pas de conséquences, je ne sais pas où il a voulu tirer, même si je pense qu’il a voulu ouvrir. Mais s’ils mettent le penalty, ça fait 2-1 et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Quand on voit 3-0 sur la feuille, on se dit "Paris a maîtrisé complètement", et on a maîtrisé mais à une ou deux occasions près, on ne sait jamais ce qui peut se passer.»