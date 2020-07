La chaîne Téléfoot devrait co-diffuser la prochaine Ligue des Champions

La chaîne de télévision Téléfoot, appartenant à Mediapro, qui va comme vous le savez va diffuser la majeure partie des matches de Ligue 1 et Ligue 2 durant quatre saisons à partir du mois prochain, devrait également co-diffuser avec RMC Sport la prochaine saison de Ligue des Champions et de Ligue Europa.

Selon Les Echos, le groupe espagnol et le groupe Altice seraient tombés d’accord, mais rien est officiel pour le moment. Un partenariat de co-diffusion donc, qui permettrait à RMC Sport d’abaisser ses coûts seulement en vue de la saison à venir, car comme annoncé il y a quelques mois, Canal+ et beIN seront les prochains diffuseurs à partir de la saison 2021-2022 et ce jusqu’en 2024.