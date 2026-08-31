OM : la Juventus relance Pierre-Emile Höjbjerg

Son cas avait fait parler en janvier dernier. La saison de l’Olympique de Marseille n’avait pas encore pris son tournant dramatique avec les départs de De Zerbi puis de Longoria et Benatia. Alors, l’OM s’était montré ferme devant l’intérêt de la Juventus Turin pour son milieu Pierre-Emile Höjbjerg, la pierre angulaire de l’entrejeu phocéen.

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Aujourd’hui, c’est tout l’état-major de l’OM qui rêve d’un départ du Danois de 31 ans, dont le salaire s’élève à 500 000 euros par mois, soit le plus gros salaire du club. Un salaire symbolique de l’ère précédente, celle où la direction sportive puisait allègrement dans les ressources financières de Frank McCourt. Ce qui est interdit à la nouvelle hiérarchie, incarnée par Greg Lorenzi et Bruno Genesio.

La Juve prête à une dernière offensive

Clairement invité au départ, Höjbjerg a déjà repoussé l’offre de Newcastle, au grand dam des dirigeants olympiens. Le milieu privilégie l’Italie, qui le courtise depuis des mois. Et la Juventus Turin pourrait bien faire une ultime tentative dans les prochaines heures. Selon Sport Mediaset, malgré l’arrivée probable de Pape Matar Sarr en provenance de Tottenham, la Vieille Dame souhaite encore recruter un milieu de terrain, et sa priorité se nomme Höjbjerg.

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Il n’y a plus vraiment de sous dans les caisses non plus, et l’offre pourrait se bâtir sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Sera-t-elle de nature à séduire les comptables olympiens ? Il ne reste plus beaucoup de temps et la grande braderie n’est pas finie…