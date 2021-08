Real Madrid : Arsenal va accélérer pour Martin Odegaard

Arsenal ne rend pas les armes pour Martin Odegaard. Prêté par le Real Madrid aux Gunners en janvier dernier, le milieu offensif avait disputé quatorze matchs en Premier League pour un but marqué et deux passes décisives. Six mois en Angleterre plutôt concluants pour le joueur norvégien qui pensait avoir relancé sa carrière après cette parenthèse enchantée. De retour à la Casa Blanca, le principal protagoniste doit affronter la difficile réalité du moment : Carlo Ancelotti ne compte pas sur lui cette saison.

Conscient que la situation de l'international norvégien est figée, Arsenal rôde... Selon les informations de Sky Italia, le club londonien se préparerait à soumettre une proposition au Real pour un transfert définitif d'Odegaard. Mikel Arteta et la direction sportive des Gunners ont érigé en priorité son retour à l'Emirates Stadium cet été. La piste menant à Houssem Aouar resterait également une alternative en cas d'échec des négociations dans le dossier Martin Odegaard. Qu'on se le dise, le mercato est loin d'être terminé à Arsenal...