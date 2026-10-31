Bayern Munich : Max Eberl très inquiet pour Saibari et Gnabry, plus rassurant pour Olise

La soirée cauchemardesque du Bayern Munich face au Borussia Dortmund (2-2) pourrait laisser des traces. Après avoir perdu Ismael Saibari, Serge Gnabry et Michael Olise sur blessure, le club bavarois redoute désormais de longues absences. Interrogé après la rencontre, le directeur sportif Max Eberl s’est montré particulièrement pessimiste concernant les deux premiers. « Les blessures des deux semblent être quelque peu graves, bien que je ne puisse pas donner de pronostic ou de diagnostic à ce stade. Les deux paraissent plus sérieuses. En conséquence, aujourd’hui a eu un coût très, très lourd », a-t-il regretté.

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En revanche, le dirigeant allemand s’est voulu légèrement plus rassurant concernant Michael Olise. « Concernant Olise, pour le moment, notre sentiment est que ce n’est pas si grave, mais il est difficile de l’affirmer avec l’adrénaline qui coule encore après un match comme celui-ci. Nous devrons attendre et voir. » Déjà privé de Vincent Kompany, toujours en convalescence, le Bayern Munich pourrait donc devoir composer avec plusieurs absences importantes dans les prochaines semaines. Les examens médicaux devraient permettre d’en savoir davantage sur la gravité des blessures des trois joueurs.