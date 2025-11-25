L’OM a mis fin à une effroyable stat contre le Big 4 européen

L’OM a renversé Newcastle hier en Ligue des Champions et mis fin au passage à une incroyable disette longue de 5 025 jours. C’est le temps qu’a mis le club de la Canebière pour ne plus perdre un match contre une équipe du Big 4 européen. Avant ce mardi soir, il fallait remonter au 22 février 2012 et sa fameuse victoire contre l’Inter.

Didier Deschamps était alors le coach marseillais, c’est dire le temps passé. L’OM restait donc sur une série de 17 défaites consécutives contre des membres de Premier League, de Serie A, de Bundesliga et de Liga confondus, dont 6 défaites de suite contre des clubs anglais.