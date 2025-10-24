L2 : Troyes accroché par Reims mais toujours leader, le Red Star passe deuxième, Le Mans gagne encore

Le suspense s’est étiré jusqu’au bout de cette soirée en Ligue 2. Pour la cinquième fois de la saison, déjà, Le Mans FC a marqué dans les arrêts de jeu en s’imposant face à Boulogne-sur-Mer (1-0). C’est l’expérimenté Samuel Yohou qui a inscrit l’unique but du match sur corner (90+1e). Les Sarthois font de beaux 6es dans ce championnat, tandis que les Boulonnais sont 16es. Battu par le Red Star sur un but de Bradley Danger (72e, 1-0), Grenoble est juste devant. Le club francilien poursuit, lui, son début de saison fantastique et grimpe à la 2e place.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Troyes 24 11 +11 7 3 1 20 9 2 Red Star 23 11 +8 7 2 2 17 9 3 Pau 21 11 +5 6 3 2 17 12 4 ASSE 20 10 +8 6 2 2 21 13 5 Reims 16 11 +1 4 4 3 16 15 6 Le Mans 16 11 +1 4 4 3 15 14 7 Guingamp 15 11 -4 4 3 4 18 22 8 Montpellier 14 10 -1 4 2 4 9 10 9 Dunkerque 13 11 +4 3 4 4 19 15 10 Rodez 13 10 -3 3 4 3 10 13 11 Clermont 13 11 -4 3 4 4 10 14 12 Amiens 12 10 -1 3 3 4 12 13 13 Annecy 12 10 -2 3 3 4 10 12 14 Nancy 12 10 -2 3 3 4 10 12 15 Grenoble 10 11 -3 2 4 5 11 14 16 Boulogne 10 11 -5 3 1 7 9 14 17 Laval 8 10 -5 1 5 4 7 12 18 Bastia 4 10 -8 0 4 6 4 12 Voir le classement complet

En parallèle, Clermont est allé décrocher un succès précieux à Guingamp (0-1). Le tout jeune Ilhan Fakili (19 ans) a inscrit le seul but du match et permet à son club de faire un bond à la 11e place. L’EAG est 6e. Invaincu depuis plus d’un mois, Pau a pris l’eau à la maison face à Dunkerque (0-3). Le premier but était l’oeuvre d’Enzo Bardeli, auteur d’un magnifique lob après un contrôle porte-manteau sublime (5e). Trouvé par Essimi au point de penalty, Thomas Robinet enfonçait le clou d’une frappe croisée (24e), puis Bardeli s’offrait un doublé après un travail énorme d’Essimi, encore une fois (67e), alors que le capitaine palois, Ousmane Kanté, avait été expulsé quelques minutes plus tôt. Pau reste 3e. Dunkerque grimpe à la 9e place. Enfin, Reims et Troyes se sont partagés les points (0-0), ce qui permet aux Troyens de rester leaders. Reims est 5e.