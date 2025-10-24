Menu Rechercher
Commenter
Ligue 2

L2 : Troyes accroché par Reims mais toujours leader, le Red Star passe deuxième, Le Mans gagne encore

Par Jordan Pardon
1 min.
Karel Geraerts @Maxppp
Reims 0-0 Troyes

Le suspense s’est étiré jusqu’au bout de cette soirée en Ligue 2. Pour la cinquième fois de la saison, déjà, Le Mans FC a marqué dans les arrêts de jeu en s’imposant face à Boulogne-sur-Mer (1-0). C’est l’expérimenté Samuel Yohou qui a inscrit l’unique but du match sur corner (90+1e). Les Sarthois font de beaux 6es dans ce championnat, tandis que les Boulonnais sont 16es. Battu par le Red Star sur un but de Bradley Danger (72e, 1-0), Grenoble est juste devant. Le club francilien poursuit, lui, son début de saison fantastique et grimpe à la 2e place.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Troyes Troyes 24 11 +11 7 3 1 20 9
2 Logo Red Star Red Star 23 11 +8 7 2 2 17 9
3 Logo Pau Pau 21 11 +5 6 3 2 17 12
4 Logo ASSE ASSE 20 10 +8 6 2 2 21 13
5 Logo Reims Reims 16 11 +1 4 4 3 16 15
6 Logo Le Mans Le Mans 16 11 +1 4 4 3 15 14
7 Logo Guingamp Guingamp 15 11 -4 4 3 4 18 22
8 Logo Montpellier Montpellier 14 10 -1 4 2 4 9 10
9 Logo Dunkerque Dunkerque 13 11 +4 3 4 4 19 15
10 Logo Rodez Rodez 13 10 -3 3 4 3 10 13
11 Logo Clermont Clermont 13 11 -4 3 4 4 10 14
12 Logo Amiens Amiens 12 10 -1 3 3 4 12 13
13 Logo Annecy Annecy 12 10 -2 3 3 4 10 12
14 Logo Nancy Nancy 12 10 -2 3 3 4 10 12
15 Logo Grenoble Grenoble 10 11 -3 2 4 5 11 14
16 Logo Boulogne Boulogne 10 11 -5 3 1 7 9 14
17 Logo Laval Laval 8 10 -5 1 5 4 7 12
18 Logo Bastia Bastia 4 10 -8 0 4 6 4 12
Voir le classement complet

En parallèle, Clermont est allé décrocher un succès précieux à Guingamp (0-1). Le tout jeune Ilhan Fakili (19 ans) a inscrit le seul but du match et permet à son club de faire un bond à la 11e place. L’EAG est 6e. Invaincu depuis plus d’un mois, Pau a pris l’eau à la maison face à Dunkerque (0-3). Le premier but était l’oeuvre d’Enzo Bardeli, auteur d’un magnifique lob après un contrôle porte-manteau sublime (5e). Trouvé par Essimi au point de penalty, Thomas Robinet enfonçait le clou d’une frappe croisée (24e), puis Bardeli s’offrait un doublé après un travail énorme d’Essimi, encore une fois (67e), alors que le capitaine palois, Ousmane Kanté, avait été expulsé quelques minutes plus tôt. Pau reste 3e. Dunkerque grimpe à la 9e place. Enfin, Reims et Troyes se sont partagés les points (0-0), ce qui permet aux Troyens de rester leaders. Reims est 5e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Le Mans

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Le Mans Logo Le Mans FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier