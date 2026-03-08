Paris FC : la grosse frustration de Pierre Lees-Melou après le nul concédé à Lyon

Présent au micro de L1+ après le nul concédé par le Paris FC sur la pelouse de l’OL (1-1) ce dimanche, Pierre Lees-Melou était logiquement frustré. Alors que les Franciliens se dirigeaient vers une victoire précieuse, les Rhodaniens ont finalement égalisé sur le gong grâce à un penalty de Corentin Tolisso.

La suite après cette publicité

« C’est comme une défaite, on peut parler de frustration. Ils n’ont rien eu. Quelques occasions peut-être, mais c’est frustrant, on a cette occasion franche pour tuer le match et après cette main, ce sont des avis, on ne peut rien dire. C’est un point pour la course au maintien, on fait tout ce qu’il faut mais au regard du match. On est frustrés », a déclaré l’ancien Brestois.