Elche-Real Madrid : les compositions officielles

Depuis leur défaite face au Betis Séville, le Real Madrid accuse un retard de trois points sur le leader, le FC Barcelone. Ce soir, en cas de victoire sur Elche (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h30), les Merengue peuvent mettre la pression aux Catalans qui jouent demain face à Santander. Cependant, les Franjiverdes étant à la recherche de leur première victoire, pourquoi pas un sursaut d’orgueil face à la Maison blanche ?

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Martín Anselmi compte sur s3-43. Bien qu’il ait marqué un but lors de la précédente journée face à Brighton, Buonanotte se retrouve sur le banc. Il est remplacé par Neto. Federico Redondo, fils de, est titulaire en défense centrale et retrouvera un club qu’il connaît bien car son père y a joué plus de 200 matchs. Gonzalo Villar est également présent dans le double-pivot avec Morcillo. José Mourinho mise sur un 4-4-2. Tchouaméni va fêter sa première titularisation de la saison après ses vingt minutes contre le Rayo. Diomande enchaîne sur l’aile droite et devra montrer un tout autre visage que face au club de la banlieue madrilène. Les hommes en forme du Real que sont Mbappé et Vinicius Jr débutent la partie.