Nice : des supporters choqués présents au centre d’entraînement

Selon les informations de BFM Nice présent devant le centre d’entraînement ce mercredi midi, quelques supporters habitués se sont rassemblés dès l’aube, encore sous le choc des informations circulant sur un possible départ de Franck Haise. L’un d’eux a confié n’avoir « pas dormi de la nuit », tant l’incertitude autour du coach et la spirale de résultats préoccupants pèsent sur le moral des fidèles du Gym. Tous décrivent des heures marquées par l’inquiétude et la frustration liées aux dernières performances de l’équipe.

Ces supporters expriment aussi leur lassitude face à la gestion du club et pointent du doigt la direction ainsi qu’Ineos, estimant que les décisions prises ces derniers mois manquent de lisibilité et aggravent la situation sportive. Entre inquiétude pour l’avenir immédiat et sentiment d’abandon, l’ambiance demeure particulièrement tendue autour du club azuréen, déjà secoué par une actualité brûlante ces derniers jours.