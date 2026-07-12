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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le Real Madrid bat un record fou du PSG

Par Allan Brevi
1 min.
Mbappé, Vinicius Jr et Bellingham @Maxppp

Le Real Madrid continue d’écrire l’histoire, même sur la scène mondiale. Grâce au nouveau doublé inscrit par Jude Bellingham lors de la victoire de l’Angleterre face à la Norvège (1-2) en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, les joueurs du club madrilène portent leur total à 19 réalisations dans la compétition. Un nouveau record pour une équipe représentée par ses joueurs, devant les 18 buts réalisés le Bayern Munich en 2014 et le Paris Saint-Germain en 2022.

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Dans ce classement historique, les stars madrilènes dominent également le tableau des buteurs. Kylian Mbappé mène la marche avec huit buts, tandis que Jude Bellingham suit avec six réalisations après son doublé décisif face aux Norvégiens. Vinicius Jr compte quatre buts et Arda Güler complète la liste avec une réalisation sous le maillot de la Turquie. Une performance collective exceptionnelle qui confirme l’impact offensif du Real Madrid dans ce Mondial 2026.

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