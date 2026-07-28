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Barça : Joan Laporta a été hospitalisé !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Joan Laporta @Maxppp

Petite frayeur pour Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Effectivement, ce dernier a été hospitalisé ce mardi en raison d’une arythmie cardiaque. Il va bien, mais le patron blaugrana ne pourra donc pas voyager à Birmingham, où l’équipe fait son stage de pré-saison et disputera un amical vendredi, comme il l’avait prévu.

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« Tout va bien. Ils m’ont soigné l’arythmie. Mon cœur bat de façon normale à nouveau. Je suis très reconnaissant envers les médecins, docteurs, infirmières et le personnel de l’hôpital de Barcelone. Ils ont fait un très bon travail », a indiqué le sulfureux avocat catalan sur ses réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
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