EdF : Kylian Mbappé dépasse Michel Platini

Auteur de l’ouverture du score face aux Pays-Bas d’une reprise à bout portant, Kylian Mbappé a inscrit ce soir son 41e but sous le maillot de l’équipe de France, le tout en 72 sélections. Une performance qui a dans un premier temps permis au numéro 7 parisien d’égaler un certain Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. En marquant ensuite en seconde période son 42e but, le Parisien s’est même offert le luxe de dépasser la légende et de revenir à deux unités d’Antoine Griezmann, 3e au classement.

Muet lors de ses quatre dernières sorties toutes compétitions et sous pression avant de défier les Bataves dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024, Kylian Mbappé se rassure par ailleurs en retrouvant le chemin des filets. Une performance majuscule pour l’attaquant de 24 ans, qui traverse une période plus délicate ces dernières semaines.