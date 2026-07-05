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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Brésil : le pénalty et la provocation de Neymar contre la Norvège

Par Valentin Feuillette
1 min.
Carlo Ancelotti et Neymar @Maxppp
Brésil 1-2 Norvège
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Le Brésil a entretenu un mince espoir dans les derniers instants grâce à Neymar. Après une faute de Leo Ostigard, sanctionné pour un coup de coude au visage de Casemiro, l’arbitre a accordé un penalty aux Auriverde. Le numéro 10 brésilien s’est chargé de la sentence et a trompé sans difficulté Orjan Nyland d’une frappe sur la droite du but pour réduire l’écart à 2-1 dans le temps additionnel.

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Auteur de son premier but dans cette Coupe du Monde 2026, Neymar n’a toutefois pas pu empêcher l’élimination du Brésil. Malgré cette réduction du score, la Norvège a tenu jusqu’au coup de sifflet final pour s’imposer 2-1 et décrocher une qualification historique pour les quarts de finale, portée par le doublé d’Erling Haaland.

Pub. le - MAJ le
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